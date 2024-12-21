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В Таганроге дан старт новогодним представлениям для детей

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Первыми сказку «Тайна зазеркалья» в ДК «Фестивальный» посмотрели дети из семей участников СВО.

Новости Таганрога

«21 декабря дали старт новогодним представлениям в ДК «Фестивальный». Первыми зрителями музыкального спектакля «Тайна зазеркалья», который погрузил в мир сказки и волшебства, стали дети из семей участников специальной военной операции», — сообщила глава города Таганрога Светлана Камбулова.

Глава города отметила, что все дети семей участников СВО получили приглашения на новогодние представления и сладкие подарки.

«Самое ценное — это искренние улыбки детей. Они — будущее страны, наша гордость, и видеть их счастливыми — это лучший подарок для нас, взрослых. Желаю всем ярких впечатлений и незабываемых эмоций», — написала Светлана Камбулова в своих соцсетях.

Напомним, 20 декабря в парке культуры и отдыха им. М. Горького открыли главную городскую ёлку. И хотя новогодние праздники в этом году не будут проводиться на открытых площадках, в программе предусмотрено более 50 разноплановых мероприятий. Все они состоятся на площадках учреждений культуры Таганрога.

Фото: Telegram Светланы Камбуловой

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дети ДК "Фестивальный" Новый год праздник Светлана Камбулова
Таганрогская правда
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