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В Таганроге зажгли огни на главной городской ёлке

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20 декабря в парке культуры и отдыха им. М. Горького яркими огнями заиграла главная ёлка Таганрога.

Город

Зелёная красавица расположилась на традиционном месте — бывшей танцверанде, ныне это — арт-пространство «Таганрогский трамвай». В день открытия здесь работали тематические фотозоны, звучали любимые новогодние мелодии.

«Уверена, что открытие главной ёлки города станет началом самого волшебного времени года, наполненного радостью, теплом и любовью», — обратилась к таганрожцам глава города Таганрога Светлана Камбулова.

Отметим, народных гуляний и массовых торжеств на открытых площадках в нынешнем году, как и в прошлом, не будет. Но это не значит, что новогодние праздники пройдут в Таганроге скучно. В программе — более 50 разноплановых мероприятий. Все они состоятся на площадках городских учреждений культуры. Это выставки, мастер-классы, спектакли, праздничные театрализованные программы, концерты и многое другое.

Познакомиться с полной программой новогодних и рождественских мероприятий можно здесь.

Фото Анатолия Ивашова

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ёлки Новый год праздник Таганрог
Таганрогская правда
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