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В Таганроге цветет липа — лето продолжается

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В Таганроге жарко и сухо. И цветет липа. Целебный, чистый и вкусный, нежный и душистый запах естественной природы насытил город медовым ароматом, передавая жителям энергию и вдохновение живописного дерева.    

Новости Таганрога

Однако люди попрятались в своих, оборудованных системами кондиционирования воздуха норках, и ругают некомфортность погоды. А трудолюбивые пчелки от рассвета до заката работают в широкой тенистой аллее, на желтоватых, собранных в соцветия цветках липы Европейской.

В VI главе научно-популярной книги «Куль хлеба и его похождения» (1873), Сергей Максимов пишет: «… Возвышенный кряж средней России, отделяющий притоки Дона от рек, впадающий в Волгу, покрыт почти сплошь липовым лесом. … одно из важнейших дерев русского сельского хозяйства … люди от липовых лесов получают пропитание и живы липой потому только, что дикие пчелы любят деревья эти, носят сюда мед и приготовляют воск. Лучший мед — благовонный, рассыпчатый и белый, почти как снег, называется липовым и набирается пчелами с липовых цветов».

Срок цветения липы недолог – всего 12-14 дней. Так что у вас еще есть возможность насладиться ее нежным ароматом…

Михаил Андроник, фото автора

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Таганрогская правда
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