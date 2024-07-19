Главная » Город

В Таганроге Центральный пляж обещают открыть 22 июля

На чтение 2 мин Просмотров 29 Опубликовано

Жители Таганрога в соцсетях продолжают обсуждать состояние Центрального пляжа, проход на который закрыт с начала купального сезона.

Город

Напомним, Центральный пляж серьезно пострадал после урагана ноября 2023 года, сейчас здесь ведутся восстановительные работы. Это не останавливает желающих попасть на пляж  — люди взбираются по склону, чтобы обойти ограждение, что, конечно же, небезопасно.

За разъяснениями мы обратились в администрацию Таганрога.

«Восстановление Центрального пляжа проводится силами города за счет внебюджетных источников финансирования. На данный момент установлены арматурные каркасы, ведется постепенная заливка бетоном опорной стены», — сообщили в администрации.

Также на пляже появились 11 лавочек и урн, восстановлены два теневых грибка, душ, две раздевалки и мостик. Возобновлена подача водоснабжения и водоотведения.

С 1 июля на Центральном пляже с 9 до 20 часов находится один дежурный спасатель.

«К 22 июля запланированы отсыпка щебнем выравнивающего слоя и открытие безопасного прохода на пляж. С момента открытия пляжа к работе приступят четыре спасателя и два медработника. Они будут работать посменно: по два спасателя и одному медработнику в каждую смену», — поясняется в комментарии.

Отмечается, что спасатели прошли обучение в рамках муниципальной программы, получили удостоверения. Для обеспечения безопасности на Центральном пляже оборудованы спасательные посты и медпункты, которые укомплектованы всем необходимым для оказания первой помощи.

Фото Анатолия Ивашова

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

безопасность лето пляжи Таганрог Центральный пляж
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru