В Таганроге Центральный пляж обещают открыть 22 июля

Жители Таганрога в соцсетях продолжают обсуждать состояние Центрального пляжа, проход на который закрыт с начала купального сезона.

Напомним, Центральный пляж серьезно пострадал после урагана ноября 2023 года, сейчас здесь ведутся восстановительные работы. Это не останавливает желающих попасть на пляж — люди взбираются по склону, чтобы обойти ограждение, что, конечно же, небезопасно.

За разъяснениями мы обратились в администрацию Таганрога.

«Восстановление Центрального пляжа проводится силами города за счет внебюджетных источников финансирования. На данный момент установлены арматурные каркасы, ведется постепенная заливка бетоном опорной стены», — сообщили в администрации.

Также на пляже появились 11 лавочек и урн, восстановлены два теневых грибка, душ, две раздевалки и мостик. Возобновлена подача водоснабжения и водоотведения.

С 1 июля на Центральном пляже с 9 до 20 часов находится один дежурный спасатель.

«К 22 июля запланированы отсыпка щебнем выравнивающего слоя и открытие безопасного прохода на пляж. С момента открытия пляжа к работе приступят четыре спасателя и два медработника. Они будут работать посменно: по два спасателя и одному медработнику в каждую смену», — поясняется в комментарии.

Отмечается, что спасатели прошли обучение в рамках муниципальной программы, получили удостоверения. Для обеспечения безопасности на Центральном пляже оборудованы спасательные посты и медпункты, которые укомплектованы всем необходимым для оказания первой помощи.

Фото Анатолия Ивашова