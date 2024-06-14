Центральный пляж Таганрога планируют открыть в июле

В Таганроге официально открыт для посещения Приморский пляж. А вот разрешение на работу второго муниципального пляжа – Центрального, планируют получить только в июле. Об этом сообщал глава городской администрации Андрей Фатеев.

Он подчеркнул, что значительные повреждения, которые были нанесены территории Центрального пляжа в результате прошлогоднего ноябрьского шторма, восстановить моментально невозможно.

Сейчас уже проведены геологические и геодезические исследования, определена стоимость комплексного проектирования укрепления берега на этом участке. Эти работы оцениваются в десятки миллионов.

Для решения первостепенной задачи — восстановления подпорной стены, уже проделана колоссальная работа. Пробурили скважины, установили арматурные каркасы и залили бетоном основание опорной плиты длиной 75 метров. Работы ведутся за счёт внебюджетных источников, трудовых ресурсов наших предприятий и структур администрации, — рассказал Андрей Фатеев.

Одновременно на пляже восстанавливают инфраструктуру: лавочки, урны, теневые грибки, подачу водоснабжения и водоотведения.

Приморский пляж тоже пострадал во время урагана. На его ремонт были выделены значительные средства из резервного фонда Губернатора Ростовской области Василия Голубева. Уже отремонтирована тротуарная плитка лестниц, спасательный пост и медпункт, линии наружного освещения, смонтированы тактильно-визуальные средства информирования и навигации инвалидов по зрению. Произведена замена светодиодных светильников на опорах наружного освещения, ремонт подпорной стены правой части пляжа, восстановлена облицовка из гранитных плит парапета.

Сейчас ведутся работы по восстановлению бетонных площадок технологического спуска на пляж. Они проходят в локальных зонах и не препятствуют отдыху посетителей. После их завершения будут выполнены работы по отсыпке песка, — пояснил Андрей Фатеев.

И уточнил, что получены все разрешительные документы, и Приморский пляж официально открыт. Он работает ежедневно с 9.00 до 20.00.

Фото t.me/Fateev