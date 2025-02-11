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В Таганроге «Чудо-дети» презентовали работы на городской конкурс

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В Таганроге III этап городского конкурса «Чудо-ребенок» под названием «Чудо-творец» прошел в детском саду № 3 «Апельсин». Дошкольники представили презентации опытов, которые они подготовили с педагогами и родителями.

#Образование

Каждое выступление было уникально — малыши проявили большой интерес к научной работе. К примеру, воспитанница детского сада № 17 Василиса Рева выступила с исследовательской работой «Море и его обитатели», Мария Колотухина (ЦРР «Ромашка») поделилась наблюдениями о свойствах меда, Зарине Арустамян (ЦРР «Улыбка») раскрыла «Тайны фокусов», Ростислав Романенко (детсад № 2) выступил с докладом «Волшебное электричество».  Александра Горюнова (детсад № 24) представила опыт «Океан в бутылке», Василиса Стоянова (детсад № 63) поделилась своим исследованием «Удивительный мир звуков», Мирослава Гаврасова (детсад № 100) рассказала о мире макаронных изделий, а Алиса Курило (детсад № 93) выступила с презентацией «Эта удивительная соль!».

Следующий этап конкурса будет называться «Чудо-артист». Он пройдет в марте и предусматривает голосование на приз зрительских симпатий в группе ВК городского управления образования. А окончательное подведение итогов, определение победителей и их награждение запланированы на конец мая.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге стартовала акция «Дороги. Дети. Безопасность».

Фото tagobr.ru

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Таганрогская правда
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