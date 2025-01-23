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В Таганроге четыре предприятия получили сертификат «Сделано на Дону»

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Система добровольной сертификации продукции и процессов производства действует в Ростовской области с 2013 года.

Новости Таганрога

В настоящее время в Таганроге четыре предприятия прошли сертификацию «Сделано на Дону». Это группа компаний «Строй Город», ИП Мельниченко Н.В., ООО «Авиа-Сити», ООО «Тревел Сити-Дон», сообщает администрация Таганрога.

Для обеспечения единого подхода к продвижению товаров донских производителей были разработаны специальные рекомендации по визуализации продукции, в том числе сертифицированной в системе «Сделано на Дону». Данные рекомендации позволяют эффективно продвигать высококачественную донскую продукцию, отмеченную знаком «Сделано на Дону», сообщает администрация Таганрога.

Любая компания или индивидуальный предприниматель, осуществляющий свою деятельность на территории Ростовской области, может на добровольной основе пройти сертификацию. Информация о местных предприятиях, получивших такой знак, размещается на специализированном сайте, где узнать об их услугах и товарах можно в удобном формате.

В 2025 году общее количество действующих участников системы составляет 104 предприятие, в их числе  производители продукции продовольственной и промышленной, предприятия сферы услуг.

Фото: администрация Таганрога

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новости Ростовская область Сделано на Дону Таганрог
Таганрогская правда
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