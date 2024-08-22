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В Таганроге четыре отремонтированные дороги прошли экспертизу качества

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В Таганроге в рамках нацпроекта окончен ремонт на участках четырех дорог. На улицах Адмирала Крюйса, Циалковского и Николаевском шоссе работы еще продолжаются.

#ЖКХ

Завершены работы в 27-м переулке (между улицами Кузнечной и Энергетической), на улицах Театральной (на участке от дома № 36 по ул. Театральной до Калужского проезда), Щаденко (между ул. Бабушкина и Привокзальной площадью), Маршала Жукова (между переулками 1-м и 17-м Новыми).

Как сообщает официальный портал донского правительства, все отремонтированные участки прошли экспертизу качества выполненных работ и сейчас рабочие наносят разметку на улицах Маршала Жукова и Щаденко.

Тем временем специалисты подрядной организации уже выполнили 35% устройства верхнего слоя асфальтобетонного покрытия дороги по улице Адмирала Крюйса (между пер. Биржевым спуском и ул. Социалистической). А также завершили фрезерование двух участков автодорог на Николаевском шоссе (от Северо-Западного шоссе до дома № 7/8 по Николаевскому шоссе) и улице Циолковского (между ул. Калинина и ул.Циолковского,53/1).

Ранее мы рассказали, что в Таганроге восстановлен остановочный комплекс «Шлагбаум».

Фото donland.ru

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ЖКХ нацпроект новости ремонт дорог Таганрог
Таганрогская правда
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