В Таганроге часть получателей пенсий и пособий получат выплаты досрочно

Отделение Социального фонда РФ по Ростовской области проинформировало об изменении графика выплат в марте.

Получателям пенсий на карты и банковские счета кредитных учреждений не позднее 10 числа перечисление денежных средств будет осуществлено 7 марта 2024 года. Отделение СФР по Ростовской области досрочно профинансирует выплату пенсий и других социальных выплат в связи с предстоящим Международным женским днем и выходными днями в марте. Об этом сообщает правительство региона.

Пенсионеры, получающие выплаты на банковские счета 16-го и 23-го числа каждого месяца, получат пенсию по обычному графику в марте 2024 года. В связи с тем, что 16 и 23 марта выпадает на субботу, пенсию жители Ростовской области получат в предстоящие выходным рабочие дни – 15 и 22 марта соответственно, говорится в сообщении.

Кроме того, 7 марта получат выплату работающие граждане, получающие пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет.

Через отделения Почты России выплата пенсий и социальных пособий будет осуществляться согласно графикам выплаты и режиму работы отделений почтовой связи.

Фото из архива «ТП»