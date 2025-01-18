В Таганроге больше часа тушили пожар в частном доме

17 января в Таганроге произошел пожар в частном домовладении на улице Шевченко, 61. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 15.06. На место выезжали 16 сотрудников МЧС и четыре спецмашины. Огонь распространился на площади 30 квадратных метров. Потушить возгорание удалось в 16.10.

Во время происшествия никто не пострадал, причина пожара устанавливается.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге «ГАЗ» въехал в иномарку на улице Морозова.

Фото Анатолия Ивашова (из архива)