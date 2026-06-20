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В Таганроге более 200 яхтсменов сражаются за победу в «Кубке 5 причала»

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В Таганроге стартовали межрегиональные соревнования «Кубок 5 причала», которые продлятся несколько дней. Об этом сообщает официальный портал спортшколы олимпийского резерва № 3.

Новости Таганрога

В состязаниях принимают участие более двухсот яхтсменов из Таганрога, Ростова, Азова и Новороссийска. Спортсмены соревнуются в следующих классах: «Финн», «420», «Лазер 4.7», «Лазер-радиал», «Накра 15» (смешанный), радиоуправляемая яхта 10R, «Луч-мини», «Луч-радиал», «Оптимист», «Кадет» и «ЭМ-КА».

Гонки проходят на базе бухты Андреева и продлятся до 22 июня. Это настоящий праздник паруса: здесь и юные яхтсмены, делающие первые шаги в спорте, и опытные гонщики, готовые сражаться за каждый метр дистанции. Посмотреть, как паруса наполняются ветром, а вода за кормой превращается в пенный след стремительных яхт, могут все желающие.

Ранее мы рассказали, что теннисистка из Таганрога завоевала серебро на международном турнире в Великобритании.

Фото tcs-3.ru

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Таганрогская правда

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