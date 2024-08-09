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В Таганроге благоустраивают территорию у Городского дома культуры

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Капитальный ремонт здания учреждения культуры завершился в прошлом году.

Город

В Городском доме культуры кроме завершенного капитального ремонта и масштабной модернизации материально–технической базы также идет  благоустройство прилегающей территории.

«Сегодня обновленный ГДК можно по праву назвать самым современным и технически оснащенным учреждением культуры города», — написал в своем телеграм-канале побывавший на объекте глава администрации Таганрога Андрей Фатеев.

Напомним, что из городского бюджета дополнительно были выделены средства для благоустройства территории. Подрядная организация выполнит асфальтирование и установку бортового камня. У ГДК появятся новые парковые скамьи и урны, будет выполнено озеленение.

«Уверен, что новый творческий сезон воспитанники кружков и секций встретят не только в обновленных стенах, но и с красивой благоустроенной территорией. Первое мероприятие городского масштаба пройдёт в ГДК уже 27 августа — это традиционная августовская конференция педагогических работников и организаторов образования», — отметил Андрей Фатеев.

А 31 августа в учреждении состоится День открытых дверей — все желающие смогут записаться в творческие коллективы. Начало в 17.00. Возобновляет ГДК и проведение концертов — 25 августа в 18.00 таганрожцев и гостей города приглашают на театрализованную программу «Моя правдивая история», 28 августа в 18.00 с концертом «Мелодии моей души» выступит Народный хор ветеранов.

Фото: ТГ-канал Андрея Фатеева

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Андрей Фатеев благоустройство ГДК культура хорошие новости
Таганрогская правда
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