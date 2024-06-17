В августе в обновленный ГДК Таганрога вернутся городские мероприятия

В ГДК завершается масштабная модернизация материально–технической базы. Уже в августе 2024 года в учреждение культуры вернутся городские мероприятия. Об этом сообщил глава администрации Таганрога Андрей Фатеев.

Кабинеты Городского дома культуры оснастили новой мебелью и оргтехникой. Закуплены столы, шкафы, офисные кресла, ноутбуки, многофункциональные устройства. Полностью технически модернизировано сценическое пространство. На сцене зрительного зала установлен большой светодиодный экран 9×6 м. В настоящее время идет монтаж звукового, светового и сценического оборудования.

В ГДК обустроен гардероб, новая мебель появилась и в фойе. Для работы творческих коллективов закуплено современное оборудование, в том числе два цифровых пианино. Творческие коллективы уже с весны приступили к занятиям. В августе обновленный ГДК увидят посетители городских мероприятий.

Напомню, в конце прошлого года здесь был завершен капитальный ремонт. В вопросе приобретения современного оборудования нас поддержал губернатор Ростовской области Василий Голубев. Техническое переоснащение ГДК обошлось в 30 млн руб. Это средства резервного фонда правительства региона и бюджета города, — уточнил Андрей Фатеев.

Отметим, что общая стоимость ремонта ГДК (без оборудования) составила 86,6 млн рублей.

Во время ремонта на объекте осуществлялись авторский надзор и строительный контроль. Все работы проводились с использованием современных материалов и оборудования. В итоге здание 1962 года постройки приобрело новый вид и новое содержание.

Фото: телеграм-канал Андрея Фатеева