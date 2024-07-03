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В Таганроге благоустраивают территорию рядом с  ДК «Фестивальный»

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В Таганроге ведутся работы по благоустройству прилегающей к ДК «Фестивальный» территории. Специалисты подрядной организации уже приступили к укладке тротуарной плитки. Об этом сообщил глава городской администрации Андрей Фатеев.

Город

«После капитального ремонта фасада ДК было принято решение привести в порядок и территорию вокруг объекта культуры. Инициативу города поддержал губернатор Ростовской области Василий Голубев. Средства на благоустройство были выделены из областного бюджета. К выполнению работ подрядчик приступил весной этого года», — напомнил он.

Перед тем началом основных работ на территории были проложены подземные линии освещения и видеонаблюдения. Затем рабочие установили бордюрные камни, поребрик и площадки под столбы освещения и напольные фонари. Сейчас они приступили к асфальтированию и укладке тротуарной плитки.

«Следующим этапом будет установка детского игрового оборудования. На территории обновят малые архитектурные формы, а осенью здесь высадят новые деревья. Отмечу, что на сегодняшний день все работы выполняются в соответствии с графиком. Сдача объекта намечена на конец октября этого года», — отметил Андрей Фатеев.

Ранее мы рассказали, что три сквера Таганрога стали финалистами областного конкурса.

Фото t.me/Fateev

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Таганрогская правда
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