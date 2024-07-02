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Три сквера Таганрога стали финалистами областного конкурса

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Три сквера Таганрога вошли в число финалистов VII областного конкурса объектов благоустройства, сообщает портал правительства Ростовской области.

Город

В конкурсе принимали участие общественные территории, отобранные по результатам Всероссийского голосования прошлых лет, но не вошедшие в адресный перечень объектов для дальнейшего благоустройства. Конкурсной комиссией были рассмотрены 33 заявки от 24 донских муниципалитетов и оценены дизайн-проекты объектов.

В число финалистов попали три таганрогских сквера:

  • сквер «Почтовый», улица Фрунзе, 38/ переулок Антона Глушко, 10;
  • сквер в районе Таганрогского медицинского колледжа. Большой Проспект, 16-д
  • сквер рядом с улицей Маршала Жукова, 2 Б.

Победителей конкурса определят до конца года. Ими станут те общественные территории, по которым будет подготовлена в срок проектно-сметная документация. Эти объекты будут реализованы в 2025 году, за счёт федеральных средств.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге ведут приемку трех дорог и ремонтируют четвертую.

Фото 61.gorodsreda.ru

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Таганрогская правда
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