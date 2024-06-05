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В Таганроге благоустраивают стадион между двумя школами

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В Таганроге продолжается реконструкция стадиона, расположенного на территории между школами №№ 34 и 37. Как сообщил глава городской администрации Андрей Фатеев, сейчас там ведутся земляные работы.

Город

Специалисты МУП «Управление «Водоканал» уже завершили ремонт расположенных на участке инженерных коммуникаций. Сам проект по реконструкции спортивного объекта реализует предприятие «Лемакс». Сейчас на стадионе уже демонтирован верхний слой старого асфальтового покрытия, устанавливаются бордюры. Параллельно с этим ведется закупка спортивного оборудования.

Ещё раз отмечу инициативу предприятия «Лемакс», которое активно участвует в жизни города. А в данном случае, в результате такого партнерства юные таганрожцы получат современный оснащенный объект для занятий спортом, — подчеркнул Андрей Фатеев.

Ранее мы рассказали, что готовность первого этапа реконструкции Пушкинской набережной Таганрога составляет 70%.

Фото t.me/Fateev

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Таганрогская правда
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