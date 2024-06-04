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Готовность 1-го этапа реконструкции Пушкинской набережной Таганрога составляет 70%

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Завершить работы по восстановлению исторической части набережной подрядчик планирует в июле 2024 года.

Благоустройство

В Таганроге продолжается реконструкция Пушкинской набережной. Работы здесь идут полным ходом. 1-й этап обновления центрального ядра объекта — от Каменной лестницы до яхт-клуба — ведется в соответствии с графиком. Готовность на данный момент составляет более 70%, — сообщает МинЖКХ Ростовской области.

На исторической части набережной проложены коммуникации для систем наружного освещения и электроснабжения. Выполнен монтаж опор освещения, светильников, видеокамер и другого электрооборудования. Ведется укладка плиточного покрытия и покрытия из исторической брусчатки (брусчатка укладывается вручную).

Подготавливается основание под дорожное покрытие, монтируются бортовые камни бордюра. Одновременно обустраиваются газоны — оборудуется система автополива, идет высадка растений. Завершить работы на этом этапе благоустройства набережной подрядчик пообещал уже в июле, — уточняется в сообщении ведомства. — К этому же времени должны обновить центральный вход на набережную от Каменной лестницы.

Напомним, «дорожная карта» по благоустройству Пушкинской набережной утверждена 19 декабря 2023 года в рамках Дня Ростовской области на Международной выставке-форуме «Россия» в Москве. Документ подписали губернатор Ростовской области Василий Голубев и генеральный директор фонда «Газпром Социальные Инициативы» Владимир Приймак.

Реконструкция центрального ядра набережной начата в конце 2023 года.

Фото из архива пресс-службы губернатора РО

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Пушкинская набережная реконструкция Таганрог туристический туризм
Таганрогская правда
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