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В Таганроге благодаря инвестпроектам появилось более 500 рабочих мест

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В Таганроге реализуется 54 инвестиционных проекта общей стоимостью 30,8 млрд рублей, четыре из них включены в губернаторскую сотню. Речь об этом шла на заседании Совета по инвестициям, которое стало итоговым в нынешнем году.

Город

Как сообщила глава города Светлана Камбулова, за 9 месяцев 2024 года темп роста объема инвестиций в основной капитал составил 146,4%. Появилось почти 540 новых рабочих мест.

«Это хороший показатель. И до конца года необходимо удержать такую положительную динамику», — отметила она.

Также были рассмотрены проблемные вопросы, возникающие в ходе реализации проектов. Особое внимание уделили полноте учета статистических данных по инвестиционной деятельности, которая невозможна без сдачи соответствующей отчетности субъектами малого бизнеса и застройщиками.

«Каждый инвестиционный проект имеет стратегическое значение для дальнейшего развития. Ведь это новые рабочие места, рост производительности труда и дополнительные налоговые поступления», — подчеркнула Светлана Камбулова.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге презентовали новые туристические маршруты.

Фото tagancity.ru

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Таганрогская правда
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