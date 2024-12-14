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В Таганроге автоледи влетела в яму, где вел работы «Водоканал»

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14 декабря в Таганроге женщина на легковом автомобиле не справилась с управлением и съехала в яму, где велись работы городским «Водоканалом».

Новости Таганрога

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, происшествие случилось 8.30 утра в районе дома № 208 по улице Ленина. По предварительной информации, 52-летняя женщина на автомобиле Kia Rio  не справилась с управлением, она снесла ограждение, где велись ремонтные работы, и влетела в яму.

В результате ДТП машина получила механические повреждения. О пострадавших не сообщается. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге две иномарки попали в аварию на улице 4-я Линия.

Фото telegram-канал «Водители Таганрога»

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Таганрогская правда
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