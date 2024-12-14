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В Таганроге две иномарки попали в аварию на улице 4-я Линия

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13 декабря в Таганроге водитель иномарки не выбрал безопасную скорость на скользкой дороге и стал участником аварии, которая произошла на улице 4-я Линия.

Новости Таганрога

Как сообщила инспектор по пропаганде городской Госавтоинспекции Яна Султанова, авария случилась в 10.30 в районе дома № 2-24. По предварительной информации, 27-летний водитель Volkswagen Polo не выбрал безопасную скорость движения, соответствующую погодным условиям. Он врезался в автомобиль Nissan Murano, которым управлял 55-летний мужчина.

В результате ДТП машины получили механические повреждения, пострадавших нет. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.

Госавтоинспекция Таганрога призывает водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Особенно зимой, когда дорога может быть скользкой.

Ранее мы рассказали, что на донской трассе женщина на легковушке стала виновницей ДТП.

Фото ВК группы «Таганрогское ДПС»

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Таганрогская правда
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