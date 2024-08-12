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В Таганроге аварийный многоквартирный дом снесли по решению суда

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В Таганроге аварийный дом на улице Транспортной снесли по решению суда, сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Город

Сотрудники городской прокуратуры во время проверки установили, что на улице Транспортной находился признанный аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом.

«Дом представлял опасность из-за угрозы обрушения, однако городской администрацией длительное время не принимались меры к его сносу», — пишет источник.

В итоге в администрацию Таганрога было внесено представление, а в суд направлено исковое заявление с требованием обязать чиновников устранить нарушения. Требования прокурора судом были удовлетворены и сейчас аварийное здание снесли.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге решается проблема выделения участка под кладбище.

Фото donland.ru

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Таганрогская правда
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