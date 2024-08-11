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В Таганроге решается проблема выделения участка под  кладбище

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В Таганроге земельный участок в районе ул. Циолковского, 42 предложено передать из федеральной собственности в муниципальную для размещения нового городского кладбища. Такое решение в минувшую пятницу, 9 августа, приняла городская Дума.

Город

Участок в районе ул. Циолковского, 42, находящийся на территории города в федеральной собственности, имеет площадь более 123 тысяч квадратных метров и свободен от капитальных строений. Он граничит со взлётной полосой воинской части и Николаевским кладбищем.

Все последние годы депутаты постоянно поднимали вопрос острой потребности Таганрога в землях для размещения городского кладбища. Администрацией города прорабатывались различные варианты: поиск нового земельного участка, расширение существующих кладбищ за счёт прирезки к ним соседних участков. В том числе, и вариант с участком по ул. Циолковского, 42.

Муниципалитет неоднократно ходатайствовал о передаче этого участка городу. Обращения подкреплялись необходимыми решениями. Так, решением городской Думы от 29.12.2023 №435, внёсшим изменения в Генеральный план Таганрога, функциональное назначение участка было изменено с производственной зоны (П5) на зону кладбищ (С1).

В ответ Территориальное управление Федерального агентства по управлению госимуществом в Ростовской области сообщило, что вид разрешённого использования участка по ул. Циолковского, 42 изменён на «ритуальную деятельность». И теперь появилась возможность рассмотреть вопрос о передаче участка из федеральной собственности для нужд муниципального образования – размещения кладбища.

После принятого 9 августа решения городской Думы в адрес Территориального управления Федерального агентства по управлению госимуществом в Ростовской области будет направлен пакет документов для подготовки соответствующего распоряжения.

Источник и фото dumataganroga.ru

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Таганрогская правда
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