В Таганроге «АРТ-гостиная» в Доме Чайковских собрала гостей

В камерном концертном зале Дома Чайковских, в рамках работы клуба «АРТ-гостиная» нотно-музыкального отдела Чеховской библиотеки, прошла программа, посвященная Дню творчества и вдохновения «Творческие таланты Таганрога: новые имена». Плоды своего вдохновения участникам клуба и гостям представили таганрогская самобытная художница-самоучка Анна Субботина и поэтесса Елена Терехова. Мероприятие подготовила и провела создатель и руководитель клуба «АРТ-гостиная» Ирина Поплавская.

В художественной коллекции картин Анны Субботиной, где каждая работа наполнена философским смыслом, гости вечера увидели знакомые улицы нашего города, морские пейзажи, городские цветы и лица таганрожцев, знакомство и общение с которыми оставило особый след в душе автора. Особенный интерес вызвало то, что художница не имеет начального или специального художественного образования, онапостигала искусство живописи по книгам: сначала в детской библиотеке имени Горького, а затем и в нашей любимой Чеховке. Большинство работ Анны Субботиной, представленных на выставке, составили философские картины из серии «Море и сияние», отражающие личные жизненные переживания автора. Талантливая художница прочла также стихи собственного сочинения, ведь Анна прекрасно владеет не только кистью, но и словом, и в её творческой копилке много поэтических произведений, а также рассказов.

Творчество поэтессы и пианистки, преподавателя Таганрогской детской школы искусств (ТДШИ) Елены Тереховой перенесло гостей вечера на землю многострадального Донбасса, откуда она переехала в Таганрог. Донецкие художники в трудных условиях продолжают жить и работать, писать картины. Музыканты из Макеевки и Ясиноватой продолжают своей музыкой радовать слушателей. Проникновенные, глубокие по смыслу стихи Елены тронули сердца зрителей. А музыка донских и таганрогских композиторов Виталия Ходоша, Владимира Рыжова, Николая Шейко в исполнении преподавателей и учащихся ТДШИ Ольги Клушиной, Елены Назаровой, Максима Кулакова, Марии Романовой и Ксении Козиной, а также песня Павла Аедоницкого в исполнении Елены Капрановой и Елены Тереховой послужили прекрасным музыкальным обрамлением всего вечера.

Клуб «АРТ-гостиная» нотно-музыкального отдела, организовавший этот творческий вечер, в своих программах не только погружает зрителей в атмосферу прекрасного, знакомит их с лучшими образцами разных видов искусства, но и открывает новые творческие имена нашего города.

Ранее мы рассказали, что 9 февраля в музее Таганрога состоится концерт-лекция о Бетховене.

Вера КОТИНА

Фото предоставлены автором