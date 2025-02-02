В музее Таганрога состоится концерт-лекция о Бетховене

9 февраля в 16.00 в Таганрогском художественном музее пройдет новый концерт-лекция «Бетховен — последний из титанов».

Музейное мероприятие состоится в рамках просветительского цикла пианиста Даниила Топольского «Как слушать классику».

«На встрече гости узнают о судьбе Бетховена, об особенностях его музыки и об эпохе классицизма. Мы найдём в его нотах невероятную энергию и безграничную любовь. Гостям вечера откроется личность Бетховена. Профессиональные музыканты исполнят для вас его произведения, и мы попытаемся разгадать, о чём нам говорил этот титан», — рассказали в ТХМ.