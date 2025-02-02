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В музее Таганрога состоится концерт-лекция о Бетховене

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9 февраля в 16.00 в Таганрогском художественном музее пройдет новый концерт-лекция «Бетховен — последний из титанов».

Культура

Музейное мероприятие состоится в рамках просветительского цикла пианиста Даниила Топольского «Как слушать классику».

«На встрече гости узнают о судьбе Бетховена, об особенностях его музыки и об эпохе классицизма. Мы найдём в его нотах невероятную энергию и безграничную любовь. Гостям вечера откроется личность Бетховена. Профессиональные музыканты исполнят для вас его произведения, и мы попытаемся разгадать, о чём нам говорил этот титан», — рассказали в ТХМ.

Музыкальные произведения классика на фортепиано исполнят Даниил Топольский, Вадим Богомаз, Анна Лукаш, Михаил Кан.

Адрес музея: ул. Александровская, 56, телефон для справок: 8 (8634) 38-31-70.

Фото ТХМ

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Таганрогская правда
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