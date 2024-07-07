В Таганроге 7 июля три района города остались без воды

Перебои с водоснабжением трех районов Таганрога связаны с аварийно-восстановительными работами на насосном оборудовании канализационного коллектора.

7 июля неотложные работы на насосном оборудование для бесперебойного функционирования аварийного канализационного коллектора ведутся по адресам: на пересечениях переулка 3-го Артиллерийского и улицы Выгонной, улиц Мало-Почтовой и Старо-Почтовой, на улице П. Тольятти 20/4.

«В связи с проведением работ до 20 часов 7 июля снижены параметры водоснабжения в границах Северного, Восточного и части центрального районов города», — сообщает МУП «Управление «Водоканал» Таганрога.

Напомним, электроснабжение города, нарушенное из-за перегрузок на энергосетях, обещают восстановить до конца дня 7 июля.

Фото Анатолия Ивашова