В Таганроге 60-летнего пешехода на «зебре» сбил автомобиль

С травмами пострадавший доставлен в БСМП Таганрога.

Авария произошла 23 января в 19 часов, в районе дома №48/6 по ул. Транспортной. 26-летний водитель на «Лада Гранта», по предварительным данным, допустил наезд на пешехода 1964 года рождения. Мужчина переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

«В результате ДТП пешеход с полученными травмами доставлен в БСМП Таганрога. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего», — сообщает Госавтоинспекция по Ростовской области.

Ранее мы рассказывали, что 23 января в Таганроге неизвестный водитель на ул. Яблочкина сбил 10-летнего мальчика и скрылся с места происшествия.