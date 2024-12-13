За три квартала нынешнего года в Ростовской области появилось более 40 новых объектов общественного питания, сообщает официальный портал донского правительства. Всего их насчитывается 5 653. Около 400 находятся в Таганроге.

Согласно данным Ростовстата, больше всего предприятий общепита в Ростове — 1975. Что касается Таганрога, то у нас сфера общественного питания представлена предприятиями открытой и закрытой сети, значительная часть оборота которой принадлежит заведениям быстрого обслуживания, закусочным и кафе. Всего в нашем городе расположено 400 таких объектов на 19 539 посадочных мест. Также на территории Таганрога работает более 20 сетевых предприятий общепита.

Как сообщил директор департамента потребительского рынка Ростовской области Алексей Панкратов, донскими отраслевыми организациями, оказывающими услуги питания в открытой сети, по итогам 9 месяцев текущего года, достигнута положительная динамика — рост составляет более 9%. При этом около 70% оборота всего общественного питания в регионе формируют субъекты малого и среднего бизнеса.

«Муниципалитеты отчитываются нам по форме, которая содержит расширенный перечень наименований объектов. В форму департамента входят предприятия быстрого обслуживания, кафетерии, буфеты, магазины, где есть отделы кулинарии, раздаточные. И, по нашим данным, также фиксируется рост числа объектов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сегодня их общее количество составляет 6613 на 30 2250 посадочных мест. И трудится в этой сфере около 36 тысяч человек», — рассказал Алексей Панкратов.

Он также отметил, что отмечается рост количества объектов общественного питания, которые получили лицензии на розничную продажу алкогольной продукции. В октябре этого года действующих лицензий насчитывалось 892, что на 4,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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