В Таганроге 40 участников СВО и их близких получили консультации в рамках общеобластного приема

Участники СВО, а также их родные и близкие смогли задать вопросы и получить консультации в ходе общеобластного приема, который прошел 14 февраля по инициативе главы Ростовской области Юрия Слюсаря.

«В Таганроге участие в нем приняла лично вместе со своими заместителями и руководителями структурных подразделений администрации города. Также к нам присоединились председатель городской Думы Роман Корякин, депутаты ЗСРО, военный комиссар Таганрога Андрей Першин, представители пенсионного фонда и филиала фонда «Защитники Отечества», — рассказала глава Таганрога Светлана Камбулова.

И отметила, что перед всеми была поставлена важная задача — отреагировать на каждое обращение. Участники СВО и члены их семей должны получить квалифицированную консультативную и правовую помощь.

Проблемы, с которыми обращались таганрожцы, а это 40 человек, касались различной тематики: предоставление земельных участков, оплата услуг ЖКХ, оформление собственности на жилое помещение, получение пособий в связи с ранением, прохождение медицинской реабилитации и другие.

«Действительно, жизненные ситуации у людей самые разные. В каждой будем разбираемся подробно, ни одну семью не оставим без внимания и поддержки. Сегодня это приоритетная задача, и выполнение ее на особом контроле главы Дона», — подчеркнула Светлана Камбулова.

Ранее мы сообщали, что Юрий Слюсарь поручил отработать все обращения участников СВО, поступившие в единый день приема.

Фото: Telegram-канал Светланы Камбуловой