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Слюсарь поручил отработать все обращения участников СВО, поступившие в единый день приема

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Общеобластной прием прошел 14 февраля в Правительстве Ростовской области и во всех донских муниципалитетах. На вопросы участников СВО и их близких отвечали представители органов федеральной, региональной и муниципальной власти.

Новости Ростовской области

В общей сложности с различными вопросами на прием обратились около 800 участников СВО и членов их семей.

«Обращения касались льгот и выплат, медицины и реабилитации, розыска пропавших без вести, отпуска, демобилизации. Благодарю всех, кто принял участие в организации и проведении общеобластного приема. Впереди у нас много работы — каждый вопрос должен быть отработан, без формализма и бюрократии», — написал в своем Telegram-канале глава Ростовской области.

Среди поступивших предложений — компенсация части стоимости обучения на водительских курсах для членов семьи погибших или умерших участников СВО, обеспечение ветеранов спецоперации зубопротезированием, транспортное обеспечение автобусных маршрутов к местам захоронений и другие.

В ходе единого дня приёма региональное отделение Народного фронта также передало Правительству Ростовской области обращения жителей донского региона, поступившие на «Прямую линию» с Владимиром Путиным в декабре 2024 года. Они касаются социальных выплат участникам СВО и других актуальных вопросов, затрагивающих интересы военнослужащих и их семей, сообщает donland.ru.

По итогам приема Юрий Слюсарь поручил разработать новые меры поддержки участников СВО и членов их семей.

Фото donland.ru

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общеобластной прием Правительство Ростовской области Юрий Слюсарь
Таганрогская правда
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