В Таганроге до конца декабря 316 жильцов аварийного дома № 3 в переулке 17-м Новом получат единовременную материальную помощь в размере 15 тысяч рублей. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Напомним, что в конце октября на этом доме из-за угрозы обрушения несущих конструкций был введен режим ЧС. 14 человек из числа жителей дома были расселены в ПВР, большая часть жильцов приняла решение об аренде квартир или переезде к родственникам, у некоторых была другая недвижимость для жилья.

В начале декабря заместитель главы городской администрации Егор Долматов провел очередную встречу с жителями аварийного дома и подробно разъяснил порядок и сроки получения всех выплат.

«За получением компенсаций за аренду жилья обратились 40 семей. 35 были назначены выплаты. В декабре за счет средств городского бюджета жители получили выплаты за первый месяц. В начале января будет произведена выплата за второй месяц. Кроме того, в список на получение единовременной материальной помощи включены 316 человек. Все они до конца этой недели получат выплату в размере 15 000 рублей за счет средств из резервного фонда Правительства Ростовской области», — рассказала Светлана Камбулова.

Она также подчеркнула, что вопрос будет находиться на ее личном контроле до момента получения каждым собственником квартир аварийного дома компенсационных выплат на приобретение нового жилья.

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