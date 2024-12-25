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В Таганроге 316 жильцов аварийного дома получат материальную помощь

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В Таганроге до конца декабря 316 жильцов аварийного дома № 3 в переулке 17-м Новом получат единовременную материальную помощь в размере 15 тысяч рублей. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

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Напомним, что в конце октября на этом доме из-за угрозы обрушения несущих конструкций был введен режим ЧС. 14 человек из числа жителей дома были расселены в ПВР, большая часть жильцов приняла решение об аренде квартир или переезде к родственникам, у некоторых была другая недвижимость для жилья.

В начале декабря заместитель главы городской администрации Егор Долматов провел очередную встречу с жителями аварийного дома и подробно разъяснил порядок и сроки получения всех выплат.

«За получением компенсаций за аренду жилья обратились 40 семей. 35 были назначены выплаты. В декабре за счет средств городского бюджета жители получили выплаты за первый месяц. В начале января будет произведена выплата за второй месяц. Кроме того, в список на получение единовременной материальной помощи включены 316 человек. Все они до конца этой недели получат выплату в размере 15 000 рублей за счет средств из резервного фонда Правительства Ростовской области», — рассказала Светлана Камбулова.

Она также подчеркнула, что вопрос будет находиться на ее личном контроле до момента получения каждым собственником квартир аварийного дома компенсационных выплат на приобретение нового жилья.

Фото скрин видео TaganrogTV TTC

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Таганрогская правда
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