В понедельник и вторник, 27 и 28 января, в Таганроге останутся без света жители многих улиц города. Как сообщает ПАО «Россети Юг», энергетики будут проводить плановые ремонтные работы и техническое обслуживание оборудования.

27 января с 09.00 до 17.00 останутся без электричества жители улиц Чехова, 43-57, 32-50, Розы Люксембург, 1-19, 2-18, Александровской, 200-228, 191-217А, Мало-Свердлова, 30-38, 27-35, Октябрьской, 50-54, 107-113. А также переулков переулок 18-го (№№ 2-42, 1-43а), 19-го, (№№ 2-40, 1-33), 20-го (№№ 2-38, 1-39), 21-го (№№ 12-44, 11-45), 22-го (№№ 14-46, 13-43а), 23-го (№№ 12-48, 13-45), 24-го (№№ 21-47, 22-40), Некрасовского, 28-30, Добролюбовского, 25-39, 20-34.

28 января с 09.00 до 17.00 не будет света на улицах Мало-Почтовой, 7-13, 22-30, 3-й Котельной, 1-9, 2-8, Дзержинского, 93-121а, 115/1-115/6, 106-136, Островского, 31-59, 20-50, 3-й Новоселовской, 9-37, 8-34, 4-й Новосёловской, 1-19, 2-14, Межевой, 42-64, 31-43, в переулках Старопочтовом, 2-16,1-15, Цеховом, 4-26, 3-21, Медном, 5-13, 4-16 и Парковом, 31-45.

Ранее мы рассказали, что Таганрог попал в число лидеров по числу незаконных газовых врезок.

Фото «Россети-Юг»