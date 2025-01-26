Главная » Город

Таганрог попал в число лидеров по числу незаконных газовых врезок

На чтение 1 мин Просмотров 84 Опубликовано

Таганрог вошел в число донских городов, где в минувшем году было зафиксировано больше всего несанкционированных подключений к сетям газораспределения. Об этом сообщает пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону».

Город

Вместе с нашим городом в список самых злостных нарушителей вошли Ростов и Красный Сулин. Всего в 2024 году специалистами ведомства в донском регионе выявлено 259 несанкционированных подключений к газопроводным сетям. К слову сказать, это на 30 процентов меньше, чем годом ранее.

«Материалы по ряду несанкционированных подключений переданы в правоохранительные органы. Возбуждено семь уголовных дел: шесть — по ч.3 ст. 158 УК РФ (кража) и одно — по ст. 215.3 УК РФ (самовольное подключение газопроводам либо приведение их в негодность)», — пишет источник.

Также было составлено 43 административных протокола за самовольное подключение к газовым сетям.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге на аварийной котельной по улице Ленина, 220 работает экспертная комиссия.

Фото из архива

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

безопасность газ незаконные врезки новости Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru