Таганрог попал в число лидеров по числу незаконных газовых врезок

Таганрог вошел в число донских городов, где в минувшем году было зафиксировано больше всего несанкционированных подключений к сетям газораспределения. Об этом сообщает пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону».

Вместе с нашим городом в список самых злостных нарушителей вошли Ростов и Красный Сулин. Всего в 2024 году специалистами ведомства в донском регионе выявлено 259 несанкционированных подключений к газопроводным сетям. К слову сказать, это на 30 процентов меньше, чем годом ранее.

«Материалы по ряду несанкционированных подключений переданы в правоохранительные органы. Возбуждено семь уголовных дел: шесть — по ч.3 ст. 158 УК РФ (кража) и одно — по ст. 215.3 УК РФ (самовольное подключение газопроводам либо приведение их в негодность)», — пишет источник.

Также было составлено 43 административных протокола за самовольное подключение к газовым сетям.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге на аварийной котельной по улице Ленина, 220 работает экспертная комиссия.

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