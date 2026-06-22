В Таганроге 22 июня жизнь затихнет на «Минуту молчания» в память о героях войны

22 июня в 12.15 по московскому времени Таганрог присоединится к Всероссийской акции «Минута молчания», приуроченной ко Дню памяти и скорби.

Акция направлена на сохранение исторической правды о цене Победы в Великой Отечественной войне и объединение граждан в едином порыве скорби и благодарности.

«В этот день жители города вспомнят каждого, кто пожертвовал жизнью ради свободы и независимости страны. Минута молчания призвана подчеркнуть преемственность поколений и напомнить о подвиге предков», — информирует администрация Таганрога.

Организаторы призывают всех таганрожцев присоединиться к акции: на 60 секунд жизнь в городе затихнет — остановится транспорт, приостановится работа на предприятиях и в офисах.

Эта минута тишины станет общей данью уважения героям, чья память будет жить вечно.

Ранее мы рассказывали о том, что в Таганроге открылась серия фотовыставок о памяти ВОВ — проект объединил снимки из нескольких стран.

Фото: 22июня.историческаяпамять.рф