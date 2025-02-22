В Таганроге 12 минут тушили горящий на улице автомобиль такси

Днем 21 февраля в Таганроге по неизвестной пока причине загорелся автомобиль такси, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Происшествие случилось в 15.25 улице Р. Люксембург между переулками Гоголевским и Комсомольским. На место выезжали четыре сотрудника МЧС и одна спецмашины. Огонь на площади семи квадратных метров был ликвидирован уже в 15.37.

«Во время происшествия никто не пострадал, причина возгорания устанавливается», — пишет источник.

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