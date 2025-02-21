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В Ростовской области при пожаре погиб 62-летний сторож

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Еще один дончанин отравился дымом, выгоняя машину из горящего гаража.

Новости Ростовской области

Два пожара, при которых один человек погиб и один пострадал, произошли в Ростовской области, об этом говорится в оперативной сводке МЧС по региону.

В Егорлыкском районе на пожаре погиб 62-летний мужчина. Недалеко от хутора Прогресс загорелась металлическая сторожка. Площадь возгорания составила 6 кв. метров. Предварительная причина — неисправное печное отопление, сообщает источник.

В станице Обливской загорелся гараж. Возгорание заметил 49-летний сторож. Мужчина получил отравление продуктами сгорания дымом, пока открывал ворота и выгонял из гаража машину.
Площадь пожара составила 100 кв. метров. В данном случае также причиной, предварительно, стало печное отопление.

Фото: МЧС по РО

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Таганрогская правда
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