В Ростовской области при пожаре погиб 62-летний сторож

Еще один дончанин отравился дымом, выгоняя машину из горящего гаража.

Два пожара, при которых один человек погиб и один пострадал, произошли в Ростовской области, об этом говорится в оперативной сводке МЧС по региону.



В Егорлыкском районе на пожаре погиб 62-летний мужчина. Недалеко от хутора Прогресс загорелась металлическая сторожка. Площадь возгорания составила 6 кв. метров. Предварительная причина — неисправное печное отопление, сообщает источник.

В станице Обливской загорелся гараж. Возгорание заметил 49-летний сторож. Мужчина получил отравление продуктами сгорания дымом, пока открывал ворота и выгонял из гаража машину.

Площадь пожара составила 100 кв. метров. В данном случае также причиной, предварительно, стало печное отопление.

Фото: МЧС по РО