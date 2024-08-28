В Таганроге 1 сентября сядут за парты 2 727 первоклассников

В новом учебном году в Таганроге за парты сядут 28 735 школьников, в том числе 2 727 первоклассников, дополнительное образование будут получать 13 020 ребят.

Как мы уже сообщали, в Таганроге прошла августовская педагогическая конференция, которая собрала представителей дошкольного, общего, среднего профессионального и высшего образования. В ее работе приняли участие министр общего и профессионального образования Ростовской области Тамара Шевченко, глава администрации Таганрога Андрей Фатеев, начальник городского управления образования Ольга Морозова и другие. Также участники конференции прослушали видеообращение министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

Открывая пресс-конференцию, Тамара Шевченко отметила, что система управления образования Таганрога – вторая по значимости таких структур в регионе.

«В этом году 470 тысяч ребят придут в образовательные организации. Впервые сядут за парты 47 тысяч первоклассников. В Таганроге учебный год начнут 29 тысяч человек и почти 3 тысячи ребят первый раз придут в школу. Система образования меняется в целом, и мы сегодня являемся участниками восстановления единого образовательного пространства, основанного на лучших традициях отечественного опыта. Меняется содержание, государственные стандарты, вводятся новые предметы. В прошлом году добавилась дисциплина «Вероятность и статистика», а с 1 сентября этого года — «Труд(технология)» и «Основы безопасности и защиты Родины», — рассказала Тамара Сергеевна.

Она поблагодарила таганрогских коллег за оперативно и качественно организованные курсы повышения квалификации по данным предметам: к 1 сентября 106 педагогов одними из первых получили свидетельство о их прохождении.

В Год семьи для учеников 5-11 классов (во внеурочное время) вводится новая дисциплина «Семьеведение». На такие встречи будут приглашать педагогов, психологов, представителей духовенства, науки, родителей.

Для организации адресного сопровождения школьных управленческих команд «Школой Минпросвещения России», призванной сохранять и укреплять образовательный суверенитет страны, запущен проект – «Наставническая лига» . Среди тысячи школ — площадок для стажировки — 13 школ региона. В их числе школа № 27 из Таганрога, что выступает, как маркер признания профессионализма и управленческого мастерства.

Министр образования отметила и другие успехи таганрожцев. За 2 года 5 педагогов стали победителями федерального конкурса на получение денежного поощрения за достижения в педагогической деятельности. Также, образовательные организации города становятся участниками инновационных областных проектов: в Таганроге функционируют 11 областных площадок, а лицей номер № 4 является опорной школой Российской академии наук Ростовской области.

В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников принимали участие 302 старшеклассника из Таганрога, победителями и призёрами из которых стали 164 школьника. А в заключительном этапе олимпиады приняли участие трое обучающихся из Таганрога. Выпускник лицея № 4 Егор Агафонкин два года подряд — призёр олимпиады по экономике и по математике.

Бронзовыми призёрами XVIII Всероссийских соревнований «Школы безопасности 2024» оказались ребята из Дворца детского творчества города Таганрога. Ежегодно юные таганрожцы становятся лауреатами премии губернатора Ростовской области одарённым учащимся.

«Все эти победы — результаты вашего кропотливого труда, — акцентировала Тамара Сергеевна. — Скоро начнётся новый учебный год. Торжественные линейки 2 сентября пройдут в этом году не на открытых площадках, но я уверена, что это не помешает ощутить радость встречи с любимыми учениками и позволит подойти творчески к организации праздника».

В целом и финансирование выросло, достигнутые результаты улучшаются, как и материальная-техническая база в целом. В Ростовской области бюджет образования вырос на 10%.

«Наша задача – создать максимально комфортные условия для того, чтобы вы могли работать и уделять внимание своим ученикам», — подчеркнула Тамара Шевченко.

Марина ДАРЕНСКАЯ, фото автора