В Таганрог съехались паломники со всей России почтить память святого  Павла Таганрогского

20 июня в Таганроге верующие пришли в храм, чтобы почтить память святого праведного Павла Таганрогского. Праздничные мероприятия начались с Божественной литургии в Никольском храме, которую провел епископ Таганрогский Артемий — архиерей Русской православной церкви, викарий Ростовской-на-Дону епархии.

Храм объединил множество людей: таганрожцев и паломников со всей страны, приехавших разделить эту радость.

Жизнь Павла Таганрогского — это удивительный, востребованный во все времена пример подвига святости в миру. Старец Павел снискал народную любовь своей кротостью, искренним благочестием и безграничным милосердием. Идут десятилетия, сменяются поколения, но тропа к его келье и могиле не зарастает. К таганрогскому святому едут тысячи верующих из разных уголков России и даже из-за рубежа, чтобы попросить о поддержке, исцелении и душевном покое. И каждый находит здесь утешение.

«Для Таганрога имя праведного Павла — это не просто страница истории, это наша духовная опора. От всего сердца поздравляю православных христиан с этим праздником! Пусть по молитвам святого старца в каждом доме царят мир, добро, согласие и любовь», — отметила глава города Светлана Камбулова.

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Фото: мессенджер «MAX» Светланы Камбуловой