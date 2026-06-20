Главная » Новости Таганрога

В Таганрог съехались паломники со всей России почтить память святого  Павла Таганрогского

На чтение 1 мин Просмотров 110 Опубликовано

20 июня в Таганроге верующие пришли в храм, чтобы почтить память святого праведного Павла Таганрогского.  Праздничные мероприятия начались с Божественной литургии в Никольском храме, которую провел епископ Таганрогский Артемий — архиерей Русской православной церкви, викарий Ростовской-на-Дону епархии.

Новости Таганрога

Храм объединил множество людей: таганрожцев и паломников со всей страны, приехавших разделить эту радость.

Жизнь Павла Таганрогского — это удивительный, востребованный во все времена пример подвига святости в миру. Старец Павел снискал народную любовь своей кротостью, искренним благочестием и безграничным милосердием. Идут десятилетия, сменяются поколения, но тропа к его келье и могиле не зарастает. К таганрогскому святому едут тысячи верующих из разных уголков России и даже из-за рубежа, чтобы попросить о поддержке, исцелении и душевном покое. И каждый находит здесь утешение.

«Для Таганрога имя праведного Павла — это не просто страница истории, это наша духовная опора. От всего сердца поздравляю православных христиан с этим праздником! Пусть по молитвам святого старца в каждом доме царят мир, добро, согласие и любовь», — отметила глава города Светлана Камбулова.

Читайте также — Святой Павел Таганрогский: 10 лет со дня общецерковного прославления.

Фото: мессенджер «MAX» Светланы Камбуловой

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Никольский храм новости Павел Таганрогский Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru