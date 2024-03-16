В субботу избирателей на участках стало заметно больше

Сегодня, 16 марта, в Таганроге продолжается голосование на выборах Президента РФ. На территории школы № 34 в районе «Дубки» находятся сразу два избирательных участка.

Как рассказала председатель участковой избирательной комиссии № 2190 Инесса Чумак, вчерашний день голосования прошел в штатном режиме.

Многие таганрожцы традиционно считают, что нужно идти на выборы в воскресенье, 17 марта. Пока ждем. Сегодня и вчера явка распределяется более-менее равномерно. Многие в этом году приняли участие в дистанционном электронном голосовании. Такая форма применяется у нас впервые. Известно, что первый час голосования утром принес небольшие затруднения тем, кто выбрал этот формат, просто потому что все разом захотели отдать свой голос «сейчас и сразу», но быстро все наладилось, теперь система работает хорошо. Все, кто хотел, успешно прошли дистанционное электронное голосование, — подчеркнула Инесса Вячеславовна.

Также, она отметила, что некоторые избиратели обращаются с просьбой прийти к ним домой.

Обычно это маломобильные граждане, которые не могут добраться на свой участок в силу возраста, состояния здоровья. Конечно, мы оказываем им содействие, — пояснила председатель УИК.

Сегодня до трех часов дня 53 человека из 1500, внесенных в реестры, попросили навестить их со специальной опечатанной урной для голосования на дому. В пятницу на этом участке проголосовали 16% избирателей, в субботу людей на участке побывало заметно больше.

Марина Даренская, фото автора