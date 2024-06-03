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В страшной аварии под Таганрогом пострадали 5 человек

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Вчера, 2 июня, на трассе под Таганрогом во время лобового столкновения двух машин пострадали пять человек, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Новости Таганрога

Авария случилась в 10.20 на 0 км +800 м автодороги «Таганрог — Федоровка» в Неклиновском районе. 40-летний водитель автомобиля «Hyundai Creta» двигался со стороны нашего города в направлении села Покровское. По предварительной информации, он выехал на встречную  полосу и врезался в «Chevrolet Lacetti», которым управлял 77-летний водитель.

В результате ДТП оба водителя, пассажиры автомобиля «Hyundai Creta» 44 и 20 лет, а также 77-летний пассажир автомобиля «Chevrolet Lacetti» получили травмы и были доставлены в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказали, что под Таганрогом на трассе «Новороссия» произошли тройное ДТП и пожар.

Фото Госавтоинспекции Ростовской области

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Таганрогская правда
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