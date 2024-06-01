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Под Таганрогом на трассе «Новороссия» произошли тройное ДТП и пожар

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Пожар, возникший после аварии 31 мая, повредил три грузовых автомобиля. Водители двух авто получили травмы.

Новости Таганрога

Авария произошла поздно вечером. В 22.40 на 33 км + 900 м автодороги Р-280 «Новороссия», в Неклиновском районе Ростовской области, столкнулись три машины. По предварительным данным, 45-летний водитель «ГАЗ-2834РЕ» не выбрал безопасную скорость движения и врезался в стоявший в пробке «ГАЗ-2790», которым управлял 34-летний мужчина. После этого «ГАЗ-2790» наехал на «КАМАЗ-452802» под управлением 29-летнего водителя.

Из-за аварии на трассе образовалась многокилометровая пробка. В заторе машины стояли несколько часов.

В результате столкновения «ГАЗ-2790» загорелся. Огонь повредил и другие две машины. Водители автомобилей «ГАЗ-2834РЕ» и «ГАЗ-2790» получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение, — сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказывали, что в жестком ДТП под Таганрогом погиб водитель и пострадал ребенок.

Фото: скрин видео паблика ВК «Таганрогское ДПС».

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Таганрогская правда
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