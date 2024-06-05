Вчера, 4 июня, в Таганроге на улице Чехова столкнулись два автомобиля такси. К счастью, во время ДТП никто не пострадал.

Авария произошла в 8.45 утра в районе дома № 182 Б. По предварительной информации, 25-летний водитель автомобиля «Volkswagen Polo» ехал по второстепенной дороге. Он не предоставил преимущество в движении автомобилю «Kia Rio», которым управлял 58-летний мужчина.

В результате столкновения машины получили механические повреждения. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.

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Фото ВК группы «Таганрогское ДПС»