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Авария с участием двух автомобилей такси произошла в Таганроге

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Вчера, 4 июня, в Таганроге на улице Чехова столкнулись два автомобиля такси. К счастью, во время ДТП никто не пострадал.

Новости Таганрога

Авария произошла в 8.45 утра в районе дома № 182 Б. По предварительной информации, 25-летний водитель автомобиля «Volkswagen Polo» ехал по второстепенной дороге. Он не предоставил преимущество в движении автомобилю «Kia Rio», которым управлял 58-летний мужчина.

В результате столкновения машины получили механические повреждения. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге «Москвич» врезался в «BMW» и перевернулся.

Фото ВК группы «Таганрогское ДПС»

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Таганрогская правда
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