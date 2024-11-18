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В страшной аварии на трассе Ростов-Азов пострадали три человека

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17 ноября на трассе в Ростовской области в результате столкновения двух автомобилей пострадал один из водителей и две его 11-летние пассажирки. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Новости Ростовской области

Авария произошла в 18.15 на 0 км автодороги Ростов-Азов. По предварительной информации, 24-лений водитель  Chevrolet Monza не справился с управлением и врезался в припаркованный на обочине из-за технической неисправности автомобиль Mitsubishi Lancer.

В результате ДТП получили травмы и были доставлены в больницу 41-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer и две его пассажирки — 11-летние девочки. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказали, что на донской трассе машина слетела в кювет, пострадал ребенок.

Фото Госавтоинспекции РО

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Таганрогская правда
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