На донской трассе машина слетела в кювет, пострадал ребенок

16 ноября на трассе в Ростовской области женщина на иномарке слетела с дороги в кювет, пострадал 2-летний ребенок. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария случилась в 12 часов дня на автодороге М-4 «Дон» — Зверево в Красносулинском районе. По предварительной информации, 34-летняя женщина на автомобиле Mitsubishi Lancer не справилась с управлением. Машина слетела с дороги, а затем перевернулась.

«В результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля – двухлетняя девочка, которая получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего», — пишет источник.

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Фото Госавтоинспекции РО