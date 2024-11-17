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На донской трассе машина слетела в кювет, пострадал ребенок

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16 ноября на трассе в Ростовской области женщина на иномарке слетела с дороги в кювет, пострадал 2-летний ребенок. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Новости Ростовской области

Авария случилась в 12 часов дня на автодороге М-4 «Дон» — Зверево в Красносулинском районе. По предварительной информации, 34-летняя женщина на автомобиле Mitsubishi Lancer не справилась с управлением. Машина слетела с дороги, а затем перевернулась.

«В результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля – двухлетняя девочка, которая получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего», — пишет источник.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге на «зебре» автомобиль сбил пенсионера.

Фото Госавтоинспекции РО

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Таганрогская правда
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