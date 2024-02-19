В страшной аварии на трассе Морозовск – Волгодонск погиб водитель

Вчера, 18 февраля, в Ростовской области во время страшной аварии на трассе Морозовск – Цимлянск — Волгодонск погиб водитель автомобиля. Второй участник аварии был госпитализирован. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария случилась в 19.30 часов на 85 км автодороги. По предварительной информации, 23-летняя женщина за рулем автомобиля «Toyota Land Cruiser» выехала на встречную полосу и врезалась в «LADA Vesta», которой управлял 37-летний водитель.

В результате лобового столкновения водитель отечественного автомобиля погиб на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Водитель иномарки получила травмы и была доставлена в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото УГИБДД по Ростовской области