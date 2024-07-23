22 июля на трассе в Ростовской области мотоциклист поочередно врезался в два автомобиля и от полученных во время аварии травм скончался.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, трагедия произошла в 23.00 на 935 км автодороги М-4 «Дон» в Каменском районе. По предварительной информации, 23-летний водитель мотоцикла «Honda» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в попутный автомобиль «Mitsubishi Outlander». После чего от удара перелетел центральное барьерное ограждение и столкнулся со встречным автомобилем «FOTON».

В результате ДТП водитель мотоцикла «Хонда» от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Как позже выяснилось, он не имел водительского удостоверения соответствующей категории.

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Фото Госавтоиспекции Ростовской области