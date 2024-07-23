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В страшной аварии на трассе М-4 «Дон» насмерть разбился мотоциклист

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22 июля на трассе в Ростовской области мотоциклист поочередно врезался в два автомобиля и от полученных во время аварии травм скончался.

Новости Ростовской области

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, трагедия произошла в 23.00 на 935 км автодороги М-4 «Дон» в Каменском районе. По предварительной информации, 23-летний водитель мотоцикла «Honda» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в попутный автомобиль «Mitsubishi Outlander». После чего от удара перелетел центральное барьерное ограждение и столкнулся со встречным автомобилем «FOTON».

В результате ДТП водитель мотоцикла «Хонда» от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Как позже выяснилось, он не имел водительского удостоверения соответствующей категории.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге две машины столкнулись на улице Кузнечной.

Фото Госавтоиспекции Ростовской области

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Таганрогская правда
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