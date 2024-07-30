В страшной аварии на М-4 «Дон» пострадали двое детей

29 июля в Ростовской области три человека, в том числе двое детей пострадали во время страшной аварии на трассе М-4 «Дон». Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария случилась в 23.06 на 952 км автодороги в Красносулинском районе. По предварительной информации, 39-летний водитель автомобиля «Mitsubishi» не выбрал безопасную дистанцию и врезался в «Renault Duster», которым управлял 40-летний мужчина.

В результате ДТП получили травмы и были госпитализированы пассажиры «Renault Duster» 42-х, 11-ти и 6-лет. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали, что в Таганроге во время ДТП пострадал 19-летний велосипедист.

Фото Госавтоиспекции Ростовской области