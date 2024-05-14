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В страшной аварии на донской трассе погиб пассажир автомобиля

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Вчера, 13 мая, страшная авария произошла на трассе в Сальском районе Ростовской области. В результате лобового столкновения двух автомобилей один человек погиб, еще двое госпитализированы, сообщает региональная Госавтоинспекция.  

Новости Ростовской области

Авария случилась в 12.54  на 133 км автодороги Усьман – Веселый – Сальск. По предварительной информации, 35-летний водитель «ВАЗ 2114» выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль «Toyota Camry», которым управлял 63-летний мужчина.

В результате ДТП 33-летний пассажир автомобиля «ВАЗ 2114» скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Водители обоих автомобилей с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото УГИБДД по Ростовской области

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Таганрогская правда
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