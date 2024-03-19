Вчера вечером, 18 марта, в Ростовской области во время страшной аварии на трассе Сальск — Городовиковск один человек погиб и еще трое были доставлены в больницу. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария случилась в 20.20 на 27 км автодороги. По предварительной информации, 57-летний водитель автомобиля «Opel Meriva» на перекрестке неравнозначных дорог не предоставил преимущество в движении «Газ 3302», которым управлял 39-летний мужчина.

В результате столкновения погиб водитель «Opel Meriva». Получили травмы и были доставлены в больницу водитель автомобиля «Газ» и его 38-летний пассажир. А также 43-летний пассажир иномарки. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото УГИБДД по Ростовской области