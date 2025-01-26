Главная » Новости Ростовской области

В страшной аварии на донской трассе два человека погибли, семеро ранены

На чтение 1 мин Просмотров 327 Опубликовано

26 января в Ростовской области во время столкновения двух легковых автомобилей и пассажирского автобуса два человека погибли, еще семеро с травмами доставлены в больницу. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Новости Ростовской области

Авария случилась в 10.38 на 127 км автодороги Ростов – Семикаракорск – Волгодонск. По предварительной информации, водитель (данные уточняются) «Лада Приора» совершал обгон по правой асфальтированной обочине. Машину занесло, и она врезалась в автомобиль Kia Rio.  После этого отечественная легковушка вылетела на встречную полосу и столкнулась с автобусом малой вместимости «Луидор», который следовал по маршруту «Волгодонск — Ростов» и вез 16 пассажиров.

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «Лада Приора» скончались на месте. Семь пассажиров автобуса «Луидор» получили травмы разной степени тяжести и были  доставлены в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказали, что на трассе в Ростовской области перевернулся автобус с рабочими.

Фото Госавтоинспекции РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

ДТП новости происшествия Ростовская область
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru