26 января в Ростовской области во время столкновения двух легковых автомобилей и пассажирского автобуса два человека погибли, еще семеро с травмами доставлены в больницу. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария случилась в 10.38 на 127 км автодороги Ростов – Семикаракорск – Волгодонск. По предварительной информации, водитель (данные уточняются) «Лада Приора» совершал обгон по правой асфальтированной обочине. Машину занесло, и она врезалась в автомобиль Kia Rio. После этого отечественная легковушка вылетела на встречную полосу и столкнулась с автобусом малой вместимости «Луидор», который следовал по маршруту «Волгодонск — Ростов» и вез 16 пассажиров.

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «Лада Приора» скончались на месте. Семь пассажиров автобуса «Луидор» получили травмы разной степени тяжести и были доставлены в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказали, что на трассе в Ростовской области перевернулся автобус с рабочими.

Фото Госавтоинспекции РО