В столовые воинских частей Дона поставляли некачественную продукцию

В столовые воинских частей Ростовской и Волгоградской областей московская фирма поставляла некачественную продукцию. Сейчас виновные привлечены к административной ответственности, сообщает региональный Россельхознадзорю.

Специалисты Россельхознадзора совместно с сотрудниками Военной прокуратуры ЮВО провели проверку основного поставщика пищевой продукции — ООО РБЕ «Филиал ЮГ»(г. Москва). Они обнаружили множество нарушений. В их числе фальсификация продукции растительными жирами, консервантами, наличие мяса птицы, не заявленного в маркировке продукции, и присутствие лекарственных препаратов — антибиотиков, нестероидных противовоспалительных средств.

По итогам проверки возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении пяти должностных лиц ООО «РБЕ «Филиал-Юг», все они оштрафованы. Генеральному директору фирмы объявлено представление об устранении нарушений.

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