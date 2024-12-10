Главная » Новости Ростовской области

В столовые воинских частей Дона поставляли некачественную продукцию

На чтение 1 мин Просмотров 27 Опубликовано

В столовые воинских частей Ростовской и Волгоградской областей московская фирма поставляла некачественную продукцию. Сейчас виновные привлечены к административной ответственности, сообщает региональный Россельхознадзорю.

Новости Ростовской области

Специалисты Россельхознадзора совместно с сотрудниками Военной прокуратуры ЮВО провели проверку основного поставщика пищевой продукции — ООО РБЕ «Филиал ЮГ»(г. Москва). Они обнаружили множество нарушений. В их числе фальсификация продукции растительными жирами, консервантами, наличие мяса птицы, не заявленного в маркировке продукции, и присутствие лекарственных препаратов — антибиотиков, нестероидных противовоспалительных средств.

По итогам проверки возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении пяти должностных лиц ООО «РБЕ «Филиал-Юг», все они оштрафованы. Генеральному директору фирмы объявлено представление об устранении нарушений.

Ранее мы рассказали, что более 18 тонн донской рыбы экспортировано в Азербайджан.

Фото 61.fsvps.gov.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

воинские части некачественная продукция новости Ростовская область столовые
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru